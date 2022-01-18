Sincan Belediyesi'nden okçuluk sporuna gönül verenlere destek

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Spor yatırımlarıyla dikkatleri çeken Sincan Belediyesi gençleri spora teşvik eden hizmetlere de kapılarını açıyor. 2022 Zirve Spor Kulübü Okçuluk Turnuvası'na ev sahipliği yaparak sporculara destek veriyor.

2022 Zirve Spor Kulübü Okçuluk Turnuvası, Sincan Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Turnuvaya Türkiye'nin her yerinden 24 kulüpten 420 sporcu katıldı. Engelli sporcular ise performanslarıyla dikkat çekti.

Turnuvaya ilgi oldukça yoğundu

Hedefi tam 12'den vurmaya çalışan sporcular, azmi ve başarılarıyla büyük beğeni topladı. Sporcuların ailelerinin yanı sıra okçuluğa ilgi duyan vatandaşlar da salonda müsabakaları ilgiyle izledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sporcuları yalnız bırakmadı

Turnuvayı ziyaret eden Başkan Ercan, sporcular ve antrenörleriyle sohbet edip başarılar diledi. Başkan Ercan, "Birçok farklı illerden gelen sporcularımızı ağırlıyoruz. Yoğun katılımlı coşkulu bir organizasyon. Okçuluk bizim Ata sporumuz bu anlamda okçuluğa verilecek destek de çok önemli. Biz de Sincan Belediyesi olarak okçuluk sporuna desteğimiz artarak devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edip nice Mete Gazoz'lar yetişmesi için onların yanında olacağız." diye konuştu.

Zirve Spor Kulübü Antrenörü Tamer Kaya ise amaçlarının okçuluk sporunu Ankara'da yaygınlaştırarak bu alandaki sporcuları geliştirmek olduğunu belirtti. Kaya, "Sınırsız desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sincan Belediyesi geleneksel okçuluk alanı ile de ilgi odağı

Sincan Belediyesi'nin spor yatırımları arasında "Geleneksel Okçuluk Alanı" da bulunuyor. Selçuklu Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önüne yapılan alan, gençlerin sporla dolu dolu zaman geçirmeleri için özenle dizayn edildi.

25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda alana hedef tahtalar yerleştirildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Geleceğin okçularını yetiştirmeye aday olan saha, meraklılarının ilgi odağı olmayı başardı.

5 parkurdan oluşan sahada okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla kurs hizmeti de veriliyor. Okçuluk sporunu öğrenmek isteyenler sincan.bel.tr adresinden başvuru yaparak kurslara katılabilir. - ANKARA