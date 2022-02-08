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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Demirören Haber Ajansı, Adem Akalan - Spor
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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Türkiye'de devre arası transfer döneminin son gününde Antalyaspor, eski futbolcusu Sinan Gümüş'ü yeniden renklerine bağladı.Antalya ekibi, eski futbolcusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor'un oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Antalyaspor, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Haber

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