Haberler » Spor » Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti - Spor

Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş, sağlık kontrolünden geçti.

20.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:49
Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden 'un bugün renklerine bağladığı , sağlık kontrolünden geçti. 5 yıl boyunca Galatasaray'da top koşturan sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş, geçen sezon 'nın Genoa takımına transfer olmuştu. Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler