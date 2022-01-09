Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun? - Haberler Spor
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Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?

Haberler.com - Haberler | Spor

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fatih Terim'le hafta içinde yaptığı konuşmayı anlattı, Engin, "Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?" sorusuna, Terim'in, "Biz böyle şeylere alışkınız" yanıtını verdiğini ifade etti.

Galatasaray'ın, Giresunspor'a kaybettiği yenilgi sonrası Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Engin, Terim'e sabrının sırrını sorduğunu belirtti.

Sinan Engin görüşmede, "Hocam ne kadar sabırlısın? Sahaya çıkarken sakinleştirici mi alıyorsun? Nasıl dayanıyorsun bu duruma? İki metreden kaleye gol atamıyorlar." ifadelerini kullandığını belirtti.

Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?

Terim'in ise, "Böyle şeylere alışkınız. Yapacak bir şey yok. Bunlar, genç oyuncular zamanla kaçıra kaçıra öğrenecekler" dediğini kaydetti.

Sinan Engin, Fatih Terim'le görüşmesini anlattı: Hocam ne kadar sabırlısın, sakinleştirici falan mı alıyorsun?

Galatasaray'ın yıldızı Kerem'i de eleştiren Sinan Engin, "İmza attıktan sonra sahada yok. Entel gözlüklerinle de bugün tribünde oturuyor. Düzelmesi lazım" sözlerini sarf etti.

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