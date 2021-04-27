Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı

Haberler.com - Haberler | Spor

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Fransız ekibi Lille'de fırtınalar estiren ve 3-2'lik Lyon maçı geri dönüşünün kahramanı olan Burak Yılmaz ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirten Engin, "Gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" ifadesini kullandı.

Lyon deplasmanında 2-0'dan 3-2 kazanılan maçta 2 gol atıp bir de asist yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla harikalar yaratırken Fransızlar, milli golcüyü yere göğe sığdıramadı.

Sinan Engin'den bomba iddia: Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse şaşırmam, öyle bir ihtimal var
Futbol yorumcusu Sinan Engin.

"GELİRSE ÇOK ŞAŞIRMAM, ÖYLE BİR İHTİMAL VAR"

Sinan Engin Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

2 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı. Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

Sinan Engin'den bomba iddia: Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse şaşırmam, öyle bir ihtimal var

FRANSA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

L'Equipe: "Lyon karşısında parıldayan Kral Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı."

RMC Sport: "Burak ve Lille şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Lille, yarışta kontrolü yeniden devraldı."

France Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak Yılmaz. Performansıyla 'alevler içinde yandı.' Ne oyuncu ama! Tek başına Lille'i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla."

Foot Mercato: "Herkes kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor. Lille kahramanının ile bulduğu iki golle 3-2 kazandı."

Le Figaro: "Lyon'un celladı. Burak Yılmaz, Lille'in tartışmasız en güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı."

Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı
Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı
Lyon maçında dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz için MLS takımları kesenin ağzını açtı
Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, 'Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa' başlığını attı
Fransa'da manşetleri Burak süsledi, ülkenin en önemli spor gazetesi L'Equipe, "Türk yıldız sayesinde şampiyonluğa" başlığını attı
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:11:31. #1.15#

title