Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışoğluAltekma: Buculjevic, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur, Hugo, Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Kerem Yaman, Altay Demirci, Khani)Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat,...
İZMİR (AA) - Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur, Hugo, Emre Tayaz ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Kerem Yaman, Altay Demirci, Khani)
Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul, Halil Yücel, Alp Akkuş, Ahmet Baltacı, Aykut Gedik)
Setler: 24-26, 24-26, 15-25
Süre: 83 dakika (29, 29, 25)
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
Turnuva bugünkü Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.