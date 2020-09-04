Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı

Fenerbahçe ve Serie A takımı Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmeleri hız kazanırken İtalyan temsilcisinden bir açıklama geldi. Roma ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi, "Vedat Muriqi ve Mohamed Salim Fares ile ilgileniyoruz" diyerek Kosovalı golcüyü istediklerini doğruladı.

04.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:53

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi pazarlıkları sürerken İtalyan ekibinden resmi bir açıklama geldi. Teknik direktör Simone Inzaghi, adı uzun süredir İtalyan ekibiyle anılan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi hakkında ilk kez konuştu.

Hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki teknik adam "Muriqi ve Mohamed Salim Fares ie ilgileniyoruz. Bununla birlikte ikisiyle de alakalı devam eden görüşmelerimiz var. Diğer takımların da ilgisi var, biz de buna hazırlıklı olacağız" dedi ve ilgiyi doğruladı.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A GİDECEK

Fenerbahçe'nin Muriqi'in transferinden yapacağı transfer karının yüzde 15'i Çaykur Rizespor'a gidecek.

5 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Kosovalının ise Lazio ile anlaştığı geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yansımış ve Muriqi'in 5 yıllık imza atacağı belirtilmişti.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Alişan Müjde Ar Sibel Can
Spor Jose Sosa Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 18:02:26. #1.15#
title