Şimdiye Kadarki En Güçlü V12 Suv!

Mercedes bünyesindeki orijinal modifiye ve motor servisi Brabus, canavar olarak niteleyebileceğimiz bir SUV ile karşımızda. Mercedes-AMG G65 modelini tamamen elde geçiren ekip, şimdiye kadarki en güçlü SUV olan Brabus G65 ile ne asfalt ne de kapalı yol dinliyor!



Böyle SUV görmediniz: Brabus G65!



Modifiye edilmiş 6.3 litre çift turbolu V12 motoru ile 887 beygir gücü ve 1500 Nm tork üreten Brabus G65 modelinin, güvenlik sebebiyle arka tekerleklerinin 1200 Nm ile sınırlanmış olduğunu belirtelim. Yani aslında, tam 1500 Nm tork zevki yaşatılmıyor.







G65 SUV, 100 kilometreye 3.9 saniyede çıkabiliyor. Bu değer modifiyeli modelin, orijinaline göre 1.4 saniye daha hızlı olduğunu gösteriyor. Maksimum hız ise 270 km/s olarak veriliyor.



Deri kaplama bir kabinin sunulduğu SUV, orijinal G65"ten farklı olarak koltuk arkalarında 4.3 inç dokunmatik paneller ile geliyor. Ek olarak bardak tutucular, ısıtma ve soğutma işlevleri de yine bu koltukların yenilikleri arasında. Kısacası içeridekileri konforlu bir yolculuk bekliyor.







Sadece 10 adet üretilecek olan 800 bin dolar değerindeki Brabus G65, 14 Eylül itibariyle halka açılan Frankurt Otomobil Fuarı 2017 etkinliğinde de boy gösteriyor.