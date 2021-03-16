Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi

2020 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, dolar ve gümüş, 2021 yılına geçen seneye göre daha durağan başladı. Geçen yıl 540 lirayla tarihi zirvesini gören altın şu sıralar 420 lira bandında hareket ediyor. 8,58 lirayla rekor kıran dolar ise 7,50 seviyelerinde bulunuyor. Yüksek seviyelerden altın ve dolar alanlar ise kara kara "Zararımı nasıl kurtaracağım?" diye düşünüyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN HAYAT KURTARACAK BİLGİLER

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Haber' programına konuk olan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 500'lü rakamlardan altın alıp zararda olanların içini rahatlatacak bilgiler veren Memiş, gram altının tekrar 540 seviyesine geleceği tarihi verdi.

540 liralık tarihi zirvesinden dönen altının önümüzdeki günlerde gidişatı nasıl olacak?

Şu an 7,50 seviyelerinde bulunan dolarda nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?

En güvenli yatırım aracı sizce hangisi?

Sorularına yanıt veren Memiş; altın, dolar ve gümüşe dair yatırımcılara yol gösterecek bilgiler verdi.