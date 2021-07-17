Simav'ın köy yolları beton asfaltla kaplanıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı. 7 kilometrelik beton asfalt yolun, 2 milyon TL maliyetli olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılında ilçeye bağlı Mamak köyü yolunda ilk kez uygulanan beton yoldan beklenen verimin alındığını ifade etti. Kaymakam Halim " 2021 yılında 7 kilometre olarak Söğüt köy yolu da beton asfalt yapılıyor. 2 milyon TL maliyetli olan yolun alt yapısı hazırlandı. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı