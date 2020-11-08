Simav'da kestane hasadı
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Simav'da kestane hasadı

08.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:56

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 30 kilometrelik bir alanda, 750 ile bin 200 rakım arasında bulunan, yaklaşık 150 bin kestane ağacında yapılan hasattan bin 500 ton kestane üretimi beklendiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 30 kilometrelik bir alanda, 750 ile bin 200 rakım arasında bulunan, yaklaşık 150 bin kestane ağacında yapılan hasattan bin 500 ton kestane üretimi beklendiği bildirildi.

Ege bölgesinin kendine has lezzeti, iriliği ve aromasıyla ünlü Simav kestanesinin hasadı, bir aydan bu yana Simav dağının eteklerindeki köylerde yapılıyor. Zor şartlarda toplanan kestanenin bu yıl, perakende olarak 20 ile 25 TL arasında satıldığı belirtildi.

Simav'ın Demirciköy Beldesi'nde kestane hasadı yapan Ayşe Arslan, (38), bu yılki kestane hasadında, geçen yıla göre verimin düşük olduğunu belirtti. Arslan, "Simav'dan başlayıp 30 kilometre devam eden kestane dalından tahmini olarak bin 500 ton civarında ürün bekleniyor. Kestane ağaçlarındaki dallarda hastalık fazlalaştı. Düzenli olarak yapılacak budama ve aşılama ile olumlu sonuçlar alınabilir. Kestane toplama işi çok tehlikeli olduğundan, çırpma işi yapana günlük 500 TL verilirken, kestane toplayan işçilere günlük 200 TL veriliyor. Kestane üreticisi bu yıl yaptığı masrafını çıkaramadı" dedi.

Kestane üreticisi Hafife Akbulut (67) ise Simav kestanesinin emeğine karşılık çok ucuz olduğunu ifade etti.

Kestane üreticisi Dilek Yavuz (43) Simav'da yetişen ve özellikle Demirciköy kestanesinin çok lezzetli olduğunu ancak toplamasının çok zahmetli olduğunu ifade etti. Yavuz, "Kestane ağaçlarında hastalık var. Bu sebeple verim sürekli düşüyor. Bu yıl 10 ağaçtan, 10 çuval kestane topladık. Dal kanseri denilen hastalık, kestane ağaçlarının dallarını kurutuyor" dedi.

Simav'ın Demirciköy Beldesi Mahalle Muhtarı İhsan Mutlu da, Simav kestanesini, traktör ve sırıkla hasat ettiklerini belirterek, çok zor şartlarda topladıkları kestanede verimin çok düştüğünü ifade etti.

Kestane piyasasında, Bursa esnafı tarafından 10 ile 15 TL arasında toptan satın alınan meşhur Simav kestanesinin bir bölümü de, iç piyasada perakende olarak 20 ile 25 TL arasında alıcı buluyor. - KÜTAHYA

Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı
Simav'da kestane hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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