Silviu Lung kaleye geçecek
Kırmızı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Silvu Lung, Ankara deplasmanda formasını giyebilecek.
Kırmızı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen Silvu Lung, Ankara deplasmanda formasını giyebilecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Silviu Lung cezası sona erdi. Geçtiğimiz sezon ligin son maçında gördüğü kırmızı kartla 1 maç ceza alan Rumen kaleci ligin ilk maçı Alanyaspor maçında oynamayarak cezasını tamamladı. Silviu Lung, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında teknik heyetin şans vermesi halinde sahaya ilk on birde çıkacak. - KAYSERİ