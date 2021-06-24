Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı
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Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı

Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde GAP destekli uygulamaya bırakılan organik Lavanta yetiştiriciliği kapsamında geçen yıl ekilen lavanta fidelerinin ilk hasadını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk yapıtı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde GAP destekli uygulamaya bırakılan organik Lavanta yetiştiriciliği kapsamında geçen yıl ekilen lavanta fidelerinin ilk hasadını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk yapıtı.

Silvan ilçesinde Kepolu ailesi tarafında 60 dönüm tarlaya tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta tarlasında ilk hasat alımı yapıldı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Öztürk, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nejat Arslan, tarla sahibi çiftçi Aslanlı, tarlaları mor renge boyayan lavantaların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Öztürk, turizm ve tarım kenti olduğunu belirterek, 2020 Ekimi yapılan lavanta bugün hasadını topladıklarını söyledi.

Öztürk, "İlçede lavanta ve tıbbı aromatik bitkilerin yanı sıra ceviz, badem ve fıstık dağıtımı yaptık. Bölgemizde son zamanlarda sert kabuklu meyve fidelerinin dikimi ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin projeleri kapsamında ilçemiz kırsal mahallelerinde meşe ağaçları aşılanıp, kestane verimi ile ilgili güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Bugün Silvan ilçemizin önemli çiftçilerinde olan Kepolu, ailesi tarafında 60 dönüme ekilen lavantanın hasadı için burada bulunmuş bulunmaktayız. Öncelikle Kepolu ailesine bu önemli katkı için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu proje geliştirilip, ilçemiz ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Öztürk ile beraberindekiler lavanta hasadı yaptı. - DİYARBAKIR

Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı
Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı
Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı
Silvan'daki mor tarladan lavanta hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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