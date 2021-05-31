Silifke'de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
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Silifke'de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi

Silifke'de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde "Yerli ve Milli Tohumluk Kullanımın Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kurulan buğday çeşit demonstrasyonunda biçerdöverle hasat yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde "Yerli ve Milli Tohumluk Kullanımın Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında kurulan buğday çeşit demonstrasyonunda biçerdöverle hasat yapıldı.

Tarla günü şeklinde düzenlenen hasat etkinliğinde konuşan Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, ekimi yapılan 3 çeşit yerli ve milli buğday tohumunun hasadının yapıldığını ve verimin iyi olduğunu söyledi. Gün, "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği arasında yapılan protokol gereği ilçemiz Kurtuluş Mahallesi çiftçilerinden Duran Başar'ın Kurtuluş Mahallesinde yerli ve milli buğday tohumluğu ile 6'şar dekarlık alanda Toros 1003, Tekfen 1013 ve Tekfen 1016 buğday çeşitlerinden oluşan 3 adet buğday çeşit demonstrasyonu kurulmuştur. Demonstrasyon alanında tohum ekiminden hasat periyoduna kadar yapılan faaliyetler ve bitkilerin gelişim durumlarının Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca takibi yapılmıştır" dedi.

Üreticilere yerli ve milli tohum kullandığı için teşekkür eden Kaymakam Namık Kemal Nazlı, bol ve bereketli hasatlar diledi.

Hasat etkinliğine, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim ve Mustafa Can ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile teknik personeller ve üreticiler katıldı. - MERSİN

Silifke'de yerli tohum ekimi yapılan buğday çeşitleri hasat edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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