Silifke Çileğine Hem Yurt İçinden Hem Yurtdışından Yoğun Talep

TÜRKİYE'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde hasat dönemi başladı. Silifke çileği hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük bir talep görüyor.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Çilek Üreticisi Nurettin Kaynar, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve Atayurt Halk Komisyoncular Dernek Başkanı Ali Türer ile birlikte çilek hasadı yapan tarım işçilerini ziyaret etti. Önce tarlada çilek hasadı yapan Kaymakam Cinbir ve beraberindekiler daha sonra üretici ve komisyoncularla birlikte çileğin fiyatını belirledi. Çileğin fiyatı kalitesine, cinsine, büyüklüğüne ve paketleme şekline göre 3 lira 75 kuruş ile 5 TL olarak belirlenirken Kaymakam Cinbir, çileğin büyük olmasının hormonlu olduğu anlamına gelmediğini ve Silifke çileğinin kesinlikle hormonlu olmadığını söyledi.

Çileğin büyük olmasının Silifke farkı olduğunu belirten Cinbir, "Silifke'deki çileğe göre bir başka yerde çilekler biraz küçük oluyorsa hormonlu olduğu anlamına gelmez. Bu Silifke'deki çileğin kalitesini gösterir, şeklini gösterir. Bu tür gelişi güzel haberlerin yapılması hem üreticimizi üzer, hem komisyoncumuzu üzer. Silifke'den toplanıp pazarlanan çileklerimiz hormonsuzdur ve vatandaşlarımız rahatlıkla bu çilekleri alabilir. Çileğin iri olması hormonlumu tereddüdünü beraberinde getiriyor ama böyle bir tereddüde gerek yok. Silifke'deki üretim takip ediliyor. Kullanılan ilaçtan tutun, hasat zamanındaki işlemlere kadar takip edilen aşamaları var. İç ve dış piyasaya sunulan çilek hormonsuzdur diye yenilebilir" dedi.

Çileği hem yurt içinden hem de yurtdışında önemli talebin olduğuna ifade eden Cinbir, "Silifke'de çileğin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu görüyoruz. 21 bin 500 dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Bunun 2 bin dekarı kapalı alan ve 600 dekar alanda da topraksız çilek üretimi yapılıyor. Silifke'de kasım ayında pazara çilek çıkıyor ve Temmuz ayı sonuna kadar da hasat devam ediyor" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar da, Silifke çileğinin sadece Türkiye'de değil dünyada bir marka olduğunu dile getirdi. Silifke çileği için coğrafi işaret tesciline başvurduklarını, çalışmaların devam ettiğini ve kısa sürede coğrafi işaret tescilini alacaklarını vurgulayan Kaynar, şunları söyledi:

"Evet çilek iri gözüküyor, ama bu Silifke çileğinin ve türünün özelliği. Hormondan bile bahsetmek istemiyoruz çünkü çileğin yapısına hormon uymaz. Çileği iyi tarım uygulamalarıyla yetiştiriyoruz, tamamen tüketicinin sağlığını düşünüyoruz" dedi.

- Mersin