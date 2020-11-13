Şili - Peru ne zaman saat kaçta? Şili - Peru hangi kanalda? Şili - Peru şifresiz canlı izlenecek mi?
13.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:54
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Şili - Peru hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Şili - Peru hangi kanalda? Şili - Peru şifresiz canlı izlenecek mi? Şili - Peru ne zaman, saat kaçta?
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde önem taşıyan maçta Şili - Peru ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şili - Peru ne zaman, saat kaçta? Şili - Peru hangi kanalda, hakemi kim? Şili - Peruşifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ŞİLİ - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şili - Peru, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı 14 11 2020 günü oynanacak. Bilyoner TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 02:00.
ŞİLİ - PERU MAÇI HANGİ KANALDA?
Şili - Peru, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler maçı Bilyoner TV, kanalından yayınlanacak.