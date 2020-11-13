Şili - Peru ne zaman saat kaçta? Şili - Peru hangi kanalda? Şili - Peru şifresiz canlı izlenecek mi?

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Şili - Peru hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Şili - Peru hangi kanalda? Şili - Peru şifresiz canlı izlenecek mi? Şili - Peru ne zaman, saat kaçta?