Şili Milli Takım'ı cinsel ilişki partisi skandalıyla sarsıldı! Eski Beşiktaşlı Medel de olayların içinde

Copa America'da mücadele eden Şili Milli Takımı'nda eski Beşiktaşlı Gary Medel'in de aralarında bulunduğu en az altı futbolcunun, takım kampına hayat kadını çağırarak cinsel ilişki partisi yaptıkları iddia edildi. Olaya karışan futbolcuların takım kadrosundan çıkarılmaları gündemde.

Şilli Milli Takımı skandal bir iddiayla sarsıldı. Copa America'da mücadele eden Şili'de Jean Meneses, Guillermo Maripan, Arturo Vidal, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz, Eduardo Vargas ve eski Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel'in adı cinsel ilişki partileriyle anılıyor.

HAYAT KADINLARINI KAMPA ÇAĞIRDILAR

Marca'nın Arjantin'de yayın yapan internet sitesinin haberine göre futbolcular Jean Meneses, Guillermo Maripan, Arturo Vidal, Pablo Galdames, Pablo Aranguiz, Eduardo Vargas ve eski Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, takımın kaldığı Gran Hotel Odara'ya hayat kadınları çağırarak cinsel ilişki partisi düzenledi.

OLAYA KARIŞANLARI GERİ GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Şili basını, Lasarte'nin istifa etmeyi ve olaya karışan isimleri ülkeye geri göndermeyi düşündüğünü yazdı. Bu olay, takımdaki ilk vaka değil. Gary Medel ve Arturo Vidal, dışarıdan gelen bir kuaförü koronavirüs protokollerine aykırı şekilde takım oteline aldıkları için 30 bin dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Olay üzerine tüm takıma PCR testi yapılmış ve sonuçlar negatif çıkmıştı.