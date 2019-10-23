Şili Devlet Başkanı, halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede protestolara neden olan sorunların büyüklüğünü idrak edemediklerini belirterek, "Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum.
23.10.2019 09:09
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede protestolara neden olan sorunların büyüklüğünü idrak edemediklerini belirterek, "Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com