Son dakika haberi! Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Antalya'nın Finike ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.T, N.T, K.K, R.F, M.D, R.B, H.U, K.K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 av tüfeği kartuşu, 4 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 60 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 2 muşta, 20 şişe kaçak alkol, 2 metal arama dedektörü ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Son dakika haberi! Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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