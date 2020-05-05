Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı

Mısırlı 21 yaşıdaki profesyonel tenisçi Youssef Hossam, şike ve yolsuzluk yaptığı ve kuralları 21 kez ihlal ettiği için ömür boyu men cezası aldı.