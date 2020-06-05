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Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in şike konusunda yaptığı açıklama, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Fenerbahçe taraftarları Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den ihraç edilmesini isterken, #NihatÖzdemirİhraçEdilsin etiketi kısa sürede trend oldu.

05.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:31

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etti.

"9 SEZONDUR ŞİKE OLAYI YAŞANMADI"

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE CEKETİNİ DIŞARI ASTIM"

Başkanlık görevinde tarafsız olduğunu da kaydeden başkan, "17 yıl Fenerbahçe yönetim kurulunda çalıştım, 10 yılın fazlasında başkanvekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbahçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" dedi.

Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Haber Yorumları (1)
EACAR: Fb hep fenerliyim diyen sahte fenerlilerden zarar görüyor. Buna birkez daha şahit olduk. FB yönetimini ve Divan Kurulunu bu konuya bir açıklama getirip gereğini yapmalı diyorum. Haydi FB yönetim Kulu ve Sayın Divan Kurulu göreve. Sessiz kalmayın . FB yi basamak olarak kullandırmayı LÜTFEN AMA LÜTFENNN.
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