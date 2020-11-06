Şike nedir? Şike ne demek? Futbolda teşvik primi nedir?

Spor gündeminde sık sık konuşulan şike ve teşvik primi konularını sporseverler de merak ediyor. Peki, şike nedir? Şike ne demek? Futbolda teşvik primi nedir? İşte, merak edilen soruların cevapları!

Sporseverlerin merak ettiği ve spor gündemini meşgul eden şike ve teşvik primi konularının detayları merak ediliyor. Şike nedir? Şike ne demek? Futbolda teşvik primi nedir?

ŞİKE NE DEMEK?

Şike: Fransızca chiqué

1. isim, spor Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma.

2. isim, mecaz Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma:

Bu işte şike var.

ŞİKE ÇEŞİTLERİ

1. Taraf Şikesi

Müsabakaların tarafı olan sporcu veya kulüplerin yönetici veya diğer mensuplarının müsabaka neticesi üzerinde anlaşmalarıdır.

Bu tür şike kulüpler arasında gerçekleşebildiği gibi, çoğunlukla bir taraf ile diğer taraftan bir ya da birkaç kişi arasında da gerçekleşebilmektedir. Sporculara gelecekte sözleşme yapma vaadinde bulunmak suretiyle de şike yapılabilmektedir.

2. Hatır Şikesi

Anlaşma, maddi menfaat karşılığı olabileceği gibi bölgesel veya kişisel sebeplerle maddi menfaat söz konusu olmadan da gerçekleşebilmektedir. Bu hal "hatır şikesi" olarak anılmaktadır.

3. Hakem Şikesi

Hakemlerin müsabakayı maddi menfaat veya başka sebepler ile bir sporcu veya kulüp lehine taraflı yönetmesidir.

4. Kazanma Amacı Gütmeden Yapılan Şike

Müsabakanın bir ya da her iki tarafının yukarıda sunulan sebepler dışında, sportif mücadelenin hedefi olan kazanma amacına dönük yarışmaması da sıkça görülen bir durumdur. Bir yarışmacının, bir sonraki tur veya müsabakada lehine olduğunu varsaydığı rakip ile karşılaşmayı temin etmek amacıyla ya da o müsabakanın kendisi için önem taşımaması nedeniyle sportif mücadelenin ruhuna uygun davranmamasıdır.

5. Spor Dışı Unsurların Katılması ile Gerçeklesen Şike

Tüm dünyada yaygınlaşan bahis oyunlarının bir sonucu olarak, spor müsabakalarının neticeleri sadece taraflar ve onların taraftarları dışında, spor dışı bazı kişileri de doğrudan ilgilendirmeye başlamıştır.

Bahis neticelerini manüple etmek isteyenler, sporcular, kulüpler, hakemler ile maddi menfaat ilişkisine girebildikleri gibi kimi zamanda baskı tehdit gibi yollara başvurulabilmektedir."

FUTBOLDA TEŞVİK PRİMİ NEDİR?

Teşvik Primi: Bir kişi ya da kurulusun, neticesinden kendisinin ya da taraftarı olduğu kulübün doğrudan etkilendiği bir müsabakada, kendi lehine sonuç doğuracak tarafa veya mensuplarına maddi menfaat vaat etmesi veya sunmasıdır."