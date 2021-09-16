Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı - Haberler Ekonomi
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Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyünde son 20 yılın en kurak yılı yaşandı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşlı köyünde son 20 yılın en kurak yılı yaşandı. Yağış azlığı nedeni ile Alkumru Barajında su seviyesi düşerken, kuraklık nedeniyle tahılda çok büyük bir rekolte kaybı meydana geldi.

Kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesi korkuturken, bir çok üründe rekolte kaybı yaşandığını belirten araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, kuraklık nedeniyle en çok çiftçilerin etkilendiğini söyledi. Mergen, "Son yılların en kurak yılını yaşayan Siirt'te hem tarımsal ürünler etkilendi hem de barajlarda su seviyesi oldukça aşağılara düşmüş oldu. Özellikle Siirt tarımında tahılda çok büyük bir rekolte düşüklüğü var. Tahılla beraber Siirt ekonomisinin can damarını oluşturan fıstıkta da gene aynı şekilde bir rekolte düşüklüğünü görüyoruz. Bunlarla birlikte şuanda gördüğünüz gibi bir baraj gölünün yanındayız. Su seviyesi karşıda görüldüğü üzere çok aşağılara belki yüzde 50'lere yakın bir düşme göstermektedir. İnşallah önümüzdeki aylarda bu durum düzelir ve yağışlar ile birlikte barajlardaki su doluluk oranı da artmış olur" dedi. - SİİRT

Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı

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Haber: Siirt'te barajlardaki su seviyesi düştü, tahıl ürünlerinde rekolte kaybı yaşandı - Haberler Ekonomi
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