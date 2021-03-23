Siirt, Cengiz Holding yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkısını artırıyor

Cengiz Holding, Siirt'e yapılan yatırımlarla şehrin nitelikli iş gücünün arttığını ve bölgesel istihdam farklarının azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Cengiz Holding, Siirt'e yapılan yatırımlarla şehrin nitelikli iş gücünün arttığını ve bölgesel istihdam farklarının azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, zengin yeraltı kaynaklarıyla Türkiye'nin maden kenti olarak anılan Siirt'e yapılan yatırımların ve çalışanlara verilen eğitimlerin sadece bölge ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine de değer kazandırdığı kaydedildi.

Bu kapsamda 2019'da Türkiye'nin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH ) büyümesine en büyük katkılardan birini sunan kent, bakır yataklarıyla da madencilik sektörünün yükselişine hizmet ediyor. Şirvan Madenköy'deki sahadan çıkarılan bakır, yüzde 20 konsantre seviyesine getirilerek Türkiye'ye ve dünyaya pazarlanıyor.

Cengiz Holding tarafından Madenköy'de 200 milyon dolara devralınan ve 200 milyon dolar ek yatırımla toplamda 400 milyon dolar sermayeyle kurulan Siirt Madenköy Bakır İşletmesi Konsantratör Tesisi, doğrudan 1150 kişiye iş imkanı sağlıyor.

Bu yatırımla nüfusun yüzde 80'ini şehirde kalırken, söz konusu tesis Türkiye'nin yıllık bakır ihtiyacı olan 450 bin tonun 20 bin tonunu karşılıyor.

Öte yandan yetkin kişiler tarafından eğitimleri verilen ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılan 35 kişilik maden kurtarma ekibiyle yürütülen sürekli eğitim programları, çalışanların yeteneklerini arttırarak, gelişmiş teknik ekipmanlarla iş gücünü yükseltiyor.

Ayrıca tesisteki rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 635 bin metrekare alanda yürütülen bitkisel toprak serme çalışmaları ve 310 bin adet fidan dikimi organizasyonuyla çevresel iyileştirme süreçleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı