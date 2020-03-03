: SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden

03.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:13

Dünya, Türkiye'nin 'Bahar Kalkanı' operasyonunda kullandığı SİHA'ları konuşurken, CNN TÜRK ekibi İdlib'deki hedefleri tek tek imha eden SİHA'ların bulunduğu üsse özel izinle girdi. SİHA'ların mimarı olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, canlı yayında SİHA'larla ilgili önemli önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın Türkiye'yi hayranlıkla izlediğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Biz tabi tüm millet olarak çok üzüldük. Bu operasyonda bizim insansız hava araçlarımız görev alıyordu ama bu bizi insani olarak çok etkiledi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bizim bu takım oyununu uygulamamız gerekiyor. Sürekli yeni fikir ve tedbir üretmeye çalışıyoruz. Orada canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimize destek olabilmemiz lazım.

"TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEDİ"

Biz elimizden gelen tüm gayreti yüreğimizle milletimizin duaları gibi ortaya koymak istiyoruz. Türkiye dünyada bu alanda en ileri ülkelerden hatta operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünya da en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim. Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir durum. Bunları TSK kullanıyor böyle bir teknolojiyi adapte edebilmiş bir orduda açıkçası bu anlamda yok diyebilirim.

"İHA'LARIMIZ YERDEN KUMANDA EDİLİYOR"

Bayraktar TB2 27 saate kadar havada kalabiliyor. Hatta bu bir dönem dünya rekoruydu. İHA'larımız yerden kumanda ediliyor ama aslında akıllı robotlar bunlar. Benim yaklaşık 3 senem arazide geçti. Bir kısmı güney doğuda olmak üzere. O dönem yeni ekipler yetiştirdik diyebilirim. Arazi bu anlamda en büyük manevi tatminin olduğu yer. Bu anlamda en büyük iç huzurun en büyük olduğu yer diyebilirim.

"BAYRAĞIMIZIN EN ÜST NOKTADA DALGALANMASI GEREKİR"

Ne kadar üzülsek de şehitlerimize bir taraftan da elimizden gelenin en iyisini yaparak bir anlamda da huzur buluyoruz diyebiliriz. Ülkemiz en iyisine layık ve dünyanın geldiği bu noktada ülkemizin bayrağını en üst noktada dalgalanması gerekir diye düşünüyorum. Diğer kurumlarımızın da mühendisleri var. Onlar da bir anlamda bu işin görünmez kahramanları. TSK'nın rabbim ayağına taş değdirmesin tüm dualarımız onların başarısı için."

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