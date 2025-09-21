Sıfır TV Canlı izleme linki var mı, Sıfır TV Youtube kanalı nereden, nasıl izlenir?

Anlaşma, Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen imza töreniyle duyuruldu. Buna göre Bi Kanal ve Sıfır TV, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonları boyunca Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduracak.

SIFIR TV YOUTUBE KANALI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Yapılan anlaşma kapsamında karşılaşmalar, RTÜK onaylı ulusal yayıncılar olan Bi Kanal ve Sıfır TV'de canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca bu kanalların YouTube hesapları üzerinden de maçlar naklen yayınlanacak. Proje sayesinde liglerin görünürlüğünün artması, tüm kulüplerin maçlarının TV'ye taşınması ve ilerleyen dönemde kulüplere gelir kazandıracak yeni bir modelin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleştirilen imza törenine; TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Aktan, Ural Aküzüm ve Murat Şahin, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Av. Erkan Kıraç, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel katıldı. Ayrıca Bi Kanal ve Sıfır TV Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kalyoncu, kanal yöneticileri ve basın mensupları da törende hazır bulundu.

