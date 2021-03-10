Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı
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Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı

10.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:50

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut'un sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktı. Yapılan incelemede 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen otomobil 6 kez tamir görmesine rağmen bir türlü düzelmedi.

İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı. Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü.

1-3-5 VİTESLERİ EKSİKTİ

Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi. Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı

ARAÇ DEĞER KAYBINA UĞRADI

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor" dedi.

Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı

Engelli bir çocuğu ve hasta bir eşinin olduğunu sözlerine ekleyen Tangut, bir süre sonra arabayı satmaya kalktığında bu ekonomik zararı yaşamak istemediğini sözlerine ekleyerek, tek isteğinin aracındaki değer kaybının kendisine ödenmesi olduğunu söyledi.

Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı
Haber Yorumları (12)
VATANDAŞ: Bu marka hep aynı demekki
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MUHTEREM: yaptırmayıp yenisi isteseydi olurdu. ama yapılmış ve tekrar değer kaybı istiyorsun. reva bu
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MURAT GÖKALP: hundaii bozulmuş. bende sifir aldım. 1 yıl geçmeden silecek kapı klıfları gevremiş. hundaii dikkat edin . yetkili genel bayii biz deyişemeyiz dediler. hundaai halkı 5 yıl garanti diye dolandırıyor aman dikkat?????
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