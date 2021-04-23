Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'
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Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'

İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - Haberler | Ekonomi

Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava' Soğuk baklavaya Ramazanda talep arttı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tatlı ustaları tarafından bin bir zahmetle yaz mevsimine özgü hazırlanan soğuk baklava, Ramazan'da sıcakların artmasıyla birlikte diğer tatlılara göre hafif olduğu için yoğun...

Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'

Soğuk baklavaya Ramazanda talep arttı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tatlı ustaları tarafından bin bir zahmetle yaz mevsimine özgü hazırlanan soğuk baklava, Ramazan'da sıcakların artmasıyla birlikte diğer tatlılara göre hafif olduğu için yoğun talep görüyor.

Kızıltepe'de sıcak havaların artmasıyla birlikte hafif olduğu için vatandaşlar Ramazan'da soğuk baklavaya daha çok ilgi gösteriyor. Kızıltepe'de 2012'den beri hizmet veren firmanın aslen Gaziantepli olan baklava ustası Ahmet Uğur ve ekibi, Kızıltepe'de iftar sofralarını süsleyen soğuk baklava için yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Satışlar üç kat arttı

İşletmenin tatlı ustalarından Serhat Aydın, "Burada iklim sıcak olduğu için soğuk baklavayı diğer baklavalara göre üç kat daha çok satıyoruz. Ramazan ayında yoğun olduğumuz için takviye alıyoruz. Ustalarımızın yetiştiremediği zamanlar oluyor. Uykusuz olduğu zamanlar oluyor. Öbür baklavadan farkı daha hafif olması, içeriğinin süt olması, sadece şeker değil. Şeker yazın herkesin tercihi değil. Hem içeriğinin süt olması hem de soğuk olması biraz daha insanların tercihi olabiliyor. Artık dondurma niyetine insanlar yaz aylarında dondurmaya yöneliyorsa bu da soğuk olarak dondurmanın yerini tutabiliyor" dedi.

Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'
Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'
Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'
Sıcak havada serinleten lezzet: 'Soğuk baklava'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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