Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba yükselir mi, Bitcoin Shiba'yı etkiler mi?

Shiba coin yakımı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Bitcoin ve alt coin alım satımı yapan vatandaşlar yakım tarihlerini araştırıyor. Shiba coin yakımı ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kripto paralardaki düşüş nedeniyle araştırmalar da hızlandı.

SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?

Shiba Inu bir meme parası olarak başladı, ancak jetonun evriminin çok daha ciddi bir kripto varlığına dönüştüğü görülmektedir. Shiba Inu şu anda 394,7 trilyonluk dolaşım arzına sahip. Kripto para birimi ayrıca 7 Ekim'de NowPayments aracılığıyla yapılan tüm işlemlerin işlem başına yakılan SHIB yüzdesini göreceğini duyurulmuştu. Ancak yüzdesini açıklamadı.

Kraken'de listelenmesinin ardından yükselen Shiba coin yeniden düşüşe geçti. Bazı jeton sahipleri, projeyi arzı azaltmak için daha fazla jeton yakmaya çağırırken, diğerleri yeni alıcıların hile yapacağını iddia ediyor. Bu amaçla Shiba Inu, bu ayın başlarında NowPayments ile her işlemde bir SHIB yüzdesinin yakılacağı bir ortaklık imzaladı. Yakın zamanda yeniden bir yakma işlemi olup olmayacağı belirtilmedi.

BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ BAŞLADI

Son zamanlarda dalgalı seyir izleyerek 59-60 bin dolar seviyesinde hareket eden Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7,74 yükselerek 67 bin dolar seviyesine çıktı.

ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRMIŞTI

ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shiba Inu'da sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etmişti. Shiba Coin, ekim ayında 8854 seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

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