Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi - Haberler Spor
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Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ve Real Madrid'i yenerek mucizeyi başaran 12 milyon euroluk Sheriff hakkında alaycı ifadeler kullanmıştı. Kuyt, "Bence Şampiyonlar Ligi'nde yerleri yok. Şampiyonlar Ligi, şampiyonların yeridir" demişti. Dirk Kuyt'ın bu sözlerine Sheriff'in hocasından tarihi cevap geldi. Yuriy Vernydub, "Onun dünyasını parçalara ayırmayı seviyorum" dedi.

Moldova ekibi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek çılgın bir şov yaptı. Sheriff'in mucizesi dünya basınında geniş yer etti. Moldova ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılması hakkında, "Bence Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri yok. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar'ın yeridir" diyen Kuyt'a ağır cevap geldi.

Sheriff'le dalga geçen Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Çok ağır cevap

"BÜYÜK OYUNCU"

Sheriff hocası Yuriy Vernydub, "Büyük oyuncu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde yerimiz olmadığını söylemişti. Dünyasını parçalara ayırdım. Onun dünyasını paramparça etmeyi seviyorum. Önümüzde biraz daha yol var. Maç maç gidip en sonunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber: Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi - Haberler Spor
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