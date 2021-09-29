Fenerbahçeli Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi

Moldova ekibi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek çılgın bir şov yaptı. Sheriff'in mucizesi dünya basınında geniş yer etti. Moldova ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılması hakkında, "Bence Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri yok. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar'ın yeridir" diyen Kuyt'a ağır cevap geldi.

"BÜYÜK OYUNCU"

Sheriff hocası Yuriy Vernydub, "Büyük oyuncu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nde yerimiz olmadığını söylemişti. Dünyasını parçalara ayırdım. Onun dünyasını paramparça etmeyi seviyorum. Önümüzde biraz daha yol var. Maç maç gidip en sonunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

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