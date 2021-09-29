Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Moldova ekibi Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi başarısı üstünden TFF'ye gönderme yapan Terim, "Sheriff antrenörünü okudum, 'Başarımız varsa, federasyona teşekkürler, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, yarın deplasmanda Marsilya'yla karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, TFF'ye çarpıcı bir göndermede bulundu.

FATİH TERİM, SHERIFF ANTRENÖRÜNÜN SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Şampiyonlar Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan ve son olarak Real Madrid'i deviren Sheriff üzerinden TFF'ye yabancı sayısı göndermesinde bulunan Fatih Terim, "Sheriff antrenörünü okudum, 'Başarımız varsa, federasyona teşekkürler, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor" ifadelerini kullandı.

SHERIFF TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Sheriff Teknik Direktörü Vernydub, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Moldovalı futbolcuları gücendirmek istemem ama yabancı sınırının kaldırılması Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde başarılı olup gruplara kalmamızı sağladı. Yabancı sınırının herhangi bir futbol ülkesinin gelişimine katkı sağlamaz. Moldova, Rusya, Ukrayna, Kazakistan örnek olarak söylüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında oynamak istiyorsak yabancı sınırını kaldırmanız gerekiyor. Her teknik direktör zaten hak edene formayı veriyor. Yabancı sınırı nedeniyle ister istemez zorunlu olarak bazı futbolcuları kadroya almanız gerekiyor. Bu bir problemdir" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı
Haberler.com - Spor Haberleri
Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi

Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi

 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı

Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:36:56. #1.17#