Sheffield Wednesday, Carvalhal ile Yollarını Ayırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, bir dönem Türkiye'de de görev yapan teknik direktör Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sheffield Wednesday Kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Carvalhal ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.



Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te Sheffield Wednesday'in başına geçmişti.



İngiliz ekip, Championship'te 23 hafta sonunda 27 puanla 15. sırada yer alıyor.