Sharp İki Çentikli Telefon Duyurdu, Sharp Aquos R2 Compact

Sharp'tan iki Çentikli Telefon, Daha Estetik Durduğunu Düşünüyor Olsa Gerek!



Sharp iki çentiğin birden daha iyi olduğunu düşünüyor. Sharp Aquos R2 Compact Modelin en önemli özelliklerinden birisi iki çentikli telefon olması mı? Orta sınıf için üst düzey özelliklere sahip. İşte detaylar!

2018 model akıllı telefonların özellikle çentikleri ile ilgili bir dünya yazı yazdık. Android'inden iOS'una kadar bir çok çentikli telefon modeli gördük. Bunlar arasında çentiğin şeklinde değişiklikler oldu, Kimisi su damlası şeklini aldı Oppo R17'de olduğu gibi. Ancak hiç birisi bir ikincisini daha koymak istemedi. Şimdiye kadar.

Sharp görünen o ki çift çentikli ekranın bir çentikliden daha estetik durduğunu düşünüyor. Bu yüzden Çift Çentikli Telefon – Sharp Aquos R2 Compact modeli duyurdu. Sharp ön tarafta 8 megapiksellik kamera ve parmak izi okuyucusu için ayrılmış ikinci bir çentikli ekranlı modeli – Aquos R2 Compact modelini duyurdu.

Tasarım açısından beğenirsiniz beğenmezsiniz, ancak küçük gövdeye mevcut teknolojilerden en iyi şekilde faydalanmak için tasarlanmış. Bu ölçüde bir gövdeden maksimum fayda elde edilmek istenmiş.

Sharp iki çentikli telefon – Sharp Aquos R2 Compact Özellikleri Neler?



Telefonun saygı değer tarafı iyi – üst düzey orta sınıf bir telefon özelliklerine sahip olması. 5.2 inçlik 2,280 x 1,080 120Hz IGZO Ekran, Snapdragon 845 işlemci, 4GB RAM, 22.6-megapiksel f/1.9 arka kamera, 64GB genişletilebilir depolama alanı. Batarya tarafında ise 2,500 mAh'lik bir batarya çokta dikkat çekici sayılmaz ancak bu küçük ekran için yeterli.

R2 Compact Ocak 2019 tarihinde ilk olarak Japonya'da satışa sunulacak. Fiyatlandırma konusunda henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak Sharp'ın telefonlarının nadiren ülke dışındaki pazarlarda satıldığını biliyoruz. Kim bilir bu model uluslararası satışa sunulabilir.

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