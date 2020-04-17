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Anadolu Efes, Shane Larkin, Basketbolcu, Instagram, Spor

Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi "Şahin" ismini seçerdim

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Birlikte Güzel Instagram hesabında açıklamalarda bulundu.

17.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:32
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Birlikte Güzel Instagram hesabında açıklamalarda bulundu.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ABD asıllı Türk basketbolcu Larkin, eğer Türkçe bir isim seçmek durumunda kalsaydı, tercihini Şahin isminden yana kullanacağını çünkü Türkiye'deki insanların kendisine "Şahin" şeklinde seslendiğini dile getirdi.

Çalışmalarına ABD'deki evinde devam ettiğini dile getiren Larkin, "İyi bir sezon geçiriyorduk. Şampiyonluk hedefimiz vardı ancak şimdi koronavirüs yüzünden bunun mümkün olup olmayacağını görmek zor" dedi."ERGİN ATAMAN İLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili gelen soruya yanıt veren Shane Larkin, deneyimli koç ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İkimiz de benzer enerjiye sahibiz, ne yapmak isteğimizi biliyoruz. O beni oyuncu olarak, ben de onu koç olarak çok iyi anlıyorum" değerlendirmesinde bulundu."EFES İÇİN DERİN BİR SEVGİM VAR"İki sezondur Anadolu Efes'te olduğunu hatırlatan Larkin, "Benim için en uzun süre oynadığım takım oldu. Efes için derin bir sevgim var. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gerçekleştirmek istediğim başka hedeflerim ve hayallerim de var. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" diye konuştu.A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını belirten Larkin, ay yıldızlı takımın bir parçası olduğu için ise gurur duyduğunu kaydetti."FAVORİ KELİMEM KOLAY GELSİN"Türkçenin zor bir dil olduğunu söyleyen ABD asıllı Türk basketbolcu, buna rağmen birçok Türkçe kelime olduğunu belirtti. Larkin, favori kelimesinin "Kolay gelsin" olduğunu kaydederken, "Bunu sık olarak kullandığımı söyleyebilirim. Türkçede daha akıcı olmak isterdim ama öğrenmesi zor dil. Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" ifadelerini kullandı."EN SEVDİĞİM YEMEKLER KÖFTE VE MANTI"Türk basketbolculardan Şehmus Hazer ve Onuralp Bitim'i beğenerek takip ettiğini dile getiren yıldız isim, idolünün ise efsane isimlerden Allen Iverson olduğunu söyledi.

Larkin favori yemekleriyle ilgili gelen soruya ise "Köfte ve mantı" yanıtını verirken, tatlılardan ise baklavayı çok beğendiğini kaydetti.


Kaynak: DHA

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