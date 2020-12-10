Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti
10.12.2020 01:00 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:12
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk ile evinde 0-0 berabere kalan İtalyan devi Inter, grubunu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına ilk turda havlu attı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Shakhtar Donetsk, İtalya'da karşı karşıya geldi.
Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta İtalyan ekibi, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından grubunu 6 puanla son sırada tamamlayan lacivert siyahlılar, Avrupa kupalarına havlu attı. Shakhtar Donetsk ise 8 puanla 3. sırada yer alarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.