Shakhtar Donetsk - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
01.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:51
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Kiev Olimpiyat Stadyumu, Kiev'da oynanacak.