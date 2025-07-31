Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Shakhtar Donetsk Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ ÖZET

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç özetini maçın ardından HT Spo r YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı 2-0'lık Shakhtar Donetsk üstünlüğüyle sona erdi.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı canlı olarak HT Spor'da yayınlandı.