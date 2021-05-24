SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
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SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Ekonomi

SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 2020 yılında en fazla istihdam sağlayan ve SGK prim borcu bulunmayan iş verenler arasında bulunan Hacıbaba Pastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi

DİYARBAKIR - Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 2020 yılında en fazla istihdam sağlayan ve SGK prim borcu bulunmayan iş verenler arasında bulunan Hacıbaba Pastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Diyarbakır SGK İl Müdürü Reşat Merttir, Hacıbaba Pastaneleri ziyaret ederek, Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı'ya teşekkür belgesi verdi. SGK'nın kendilerine böyle bir teşekkür belgesini vermesinden dolayı onore olduklarını belirten Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, "Devlet kurumlarımızın bizlere gösterdiği teveccüh ve takdirname bizleri de onore etti. Bu süreçteki hızımız ve insanlarımıza verdiğimiz kıymet ve insanlarımıza sağladığımız istihdama karşılık Bize sunulan teşekkür ve taktir bizler onore etmiştir. Bizler de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür belgesi aldık diye iş konusunda duracak halimiz yok şuanda 600'e yakın olan personelimizin sayısının 5 bin olması hayalimizdir. Hayırlısıyla diyelim ve bundan sonra Türkiye genelini aşıp dünya geneline yayılmak istiyoruz" dedi.

"Diğer işletmelerin Hacıbaba Pastanelerini örnek alması gerekir"

Hacıbaba Pastanelerinde pasta şefi olarak çalışan Şahin Usta ise Diyarbakır'daki diğer işletmelerin Hacıbaba Pastanelerini örnek olarak alması gerektiğini kaydederek, "Ülkemizin şehir markası olan bu yerde elimizden geldikçe müşteriler tarafından verilen siparişlerde duyarlı olmaya ve siparişlerimizi en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır burada çalışmaktayım. Çalışmakta olduğumuz yerde maaşımız ve sosyal haklarımızı alıyoruz. Gönül ister ki Diyarbakır'da bulunan diğer işletmelerinin de Hacıbaba Pastanelerini örnek alması ve işçilere gerekli haklarının sağlanması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.

SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi
SGK'dan Hacıbaba Pastaneleri'ne teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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