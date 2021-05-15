Sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, deplasmand Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin tarihi sezonda şampiyonluk yaşaması için Kayseri karşısında galibiyet alması ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybetmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe, sezonun son maçında Kayserispor karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Kayserispor'da Campanharo, Sapunaru'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Öte yandan sarı - kırmızılı ekipte eşi doğum yapan Aaron Lennon, İngiltere'ye gittiği için maç kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de İrfan Can, Gökhan, Mesut, Perotti, Sadık sakatlıkları nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor:
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia