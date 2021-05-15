Sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, deplasmand Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin tarihi sezonda şampiyonluk yaşaması için Kayseri karşısında galibiyet alması ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybetmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.