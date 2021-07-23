Sezonun ilk fındığı tezgahlarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sezonun ilk fındığı tezgahlarda

Sezonun ilk fındığı tezgahlarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satışına başladı.

Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satışına başladı.

Ordu'da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 20 TL'den müşterilere sunuyor. Fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirttiler. Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açarak yaş fındık satışı yapan Kadir Aktaş, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

"Yolcular ve gurbetçiler alıyor"

Olgunlaşan fındıkları toplayıp sattıklarını ve yoldan geçen gurbetçilerin talep gösterdiğini söyleyen Kadir Aktaş, "Her fındık olmadı, ikiz denilen bir fındık cinsi var, onu satıyoruz. Talep var. Yolcular alıyor, yoldan geçenler alıyor, gurbetçiler ve fındığı olmayanlar alıyorlar. Kilogramını 20 liradan veriyoruz. Günlük yaklaşık 10 saat burada bekliyoruz. Günlük ortalama 30-40 kilogram kadar satış yapıyoruz ama değişkenlik gösteriyor" dedi. - ORDU

Sezonun ilk fındığı tezgahlarda
Sezonun ilk fındığı tezgahlarda
Sezonun ilk fındığı tezgahlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sezonun ilk fındığı tezgahlarda - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:37:04. #1.15#

title