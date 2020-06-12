Sezonun İlk E-Spor Derbisi İçin Geri Sayım Başladı Sezonun ilk e-spor derbisi, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) takımları Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında oynanacak.

Sezonun ilk e-spor derbisi, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) takımları Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında oynanacak. E-spor derbisi ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde.

Sezonun İlk E-Spor Derbisi Ne Zaman Oynanacak?

Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor arasındaki e-spor derbisi, 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'da gerçekleşecek. Derbiyi https://www.nimo.tv/lolespor kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor, 14 Haziran günü gerçekleşecek olan mücadele ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta 1907 Fenerbahçe Espor'un 4, Beşiktaş'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta 1907 Fenerbahçe Espor, toplamda 86 skor almayı başarırken Beşiktaş ise 73 skorda kaldı.

6 Haziran tarihinde başlayan VFŞL'de ilk hafta maçları geride kaldı. Beşiktaş, ilk hafta maçlarını kayıpsız kapatarak 2 galibiyet ile puan tablosunun zirvesine yerleşmeyi başardı. 1907 Fenerbahçe Espor ise haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı. Ligin son şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe Espor'un aldığı bu mağlubiyet sürpriz olarak ifade edildi.