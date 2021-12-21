Sezonun flaş takımı Sheriff, Engin Fırat ile ilgileniyor

FIRAT, MALATYA (İHA) - 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve performansı ile dikkat çeken Moldova'nın Sheriff takımının, Türk teknik direktör Engin Fırat ile ilgilendiği öğrenildi.

Avrupa'nın flaş takımlarından Sheriff'in gündeminde teknik direktör değişikliği var. Kızılyıldız ve Dinamo Zagreb gibi takımları eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, burada aldığı Real Madrid galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sheriff, grubu Inter'in ardından 7 puanla 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı. Ukrayna basınında çıkan habere göre, Teknik Direktör Yury Vernydub, yönetime ayrılmak istediğini iletti. Başarılı teknik adamın bu seneki performansının üzerine Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor bir teklif aldığı ve bunu değerlendirmek istediği için yönetimden yardımcı olmalarını rica ettiği belirtilen haber de, Sheriff Tiraspol kulübünün 500 bin euroluk bir bonservis bedeli şartıyla talebe olumlu yanıt verdiği yazıldı.

ENGİN FIRAT MUHTEMEL ADAYLAR ARASINDA ÖNDE

Başarılı hocadan boşalacak pozisyon için adı geçen teknik direktörlerden biri ise daha önce Moldova Milli Takımı'nı da çalıştıran Engin Fırat. Bu sene Kenya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Fırat'ın Moldova'da bıraktığı izler, kültürü ve ülkeyi yakından tanıması onu adaylar arasında öne çıkaran özellikleri olarak sayılıyor. Türk hocanın görevi kabul etmesi halinde, Avrupa Ligi son 16 turunda iki Türk teknik adam yer alacak.

İSTANBUL TAKIMLARININ İLGİSİ VAR

Engin Fırat her defasında kariyerine uluslararası alanda devam etmek istediğini söylerken, son röportajında bu sefer Türkiye'de bir takımı çalıştırarak sürpriz yapabileceğini belirtmişti. Bunun arkasında, teknik direktörleriyle yollarını ayıran İstanbul kulüplerinin kendisine olan ilgisinin olduğu konuşuluyor. Adı daha önce de Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan deneyimli teknik adamın görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

(İHA)

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet