Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 25 Mart Pazar günü deplasmanda Gaziantep Basketbol'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, rakipleri karşısında kazanarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, kendileri gibi Gaziantep temsilcisinin de ligde kalma mücadelesi verdiğini, bu nedenle karşılaşmanın her iki takım açısından da final niteliği taşıdığına işaret etti.

Kazanan taraf olmak istediklerine vurgu yapan Kandemir, şunları kaydetti:

"Hem bizim, hem de rakibimiz açısından bakıldığında belki de sezonun en zor maçlarından biri oynanacak. Kolay olmayacağı aşikar. Ancak biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Gaziantep Basketbol önünde parkeden galip ayrılıp, çıkışımızı sürdürmek ve ligde kalma adına avantaj elde etmek ana hedefimiz."