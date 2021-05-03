Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
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Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin İddaa oranları da belli olurken ev sahibi Galatasaray, favori olarak gösterildi. Galatasaray'a 2.20, Beşiktaş'a 2.40 verildi. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş'a bu maçta daha az şans tanınması dikkat çekti.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç şampiyonluk yarışı adına büyük önem taşımakta. 37 maçta 75 puana sahip ev sahibi Galatasaray, 37 maçta 81 puana ulaşan rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyecek. Son derece kritik mücadele öncesinde İddaa oranları da belli oldu.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ ALDI

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2-0 kazandı. O karşılaşmada Diagne kırmızı kart gördükten sonra Siyah-Beyazlılar 2 gol bularak maçı almıştı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının İddaa oranları şu şekilde:

Galatasaray: 2.20

Beraberlik: 2.95

Beşiktaş: 2.40

Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi
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