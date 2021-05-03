Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin İddaa oranları da belli olurken ev sahibi Galatasaray, favori olarak gösterildi. Galatasaray'a 2.20, Beşiktaş'a 2.40 verildi. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş'a bu maçta daha az şans tanınması dikkat çekti.