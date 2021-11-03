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Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Al Nassr'daki mali kriz nedeniyle takım Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Takımın yıldızları Talisca ve Aboubakar, ortamdan rahatsız. Fenerbahçe'nin araya girdiği, Talisca transferini bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da buluşan Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Talisca ile Aboubakar, krizin içine düştü. Lisans komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri için kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağına karar verdi. Ayrıca alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi.

Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

AYRIMCILIK VAR

Suudi Arabistanlı oyuncu Abdulfattah Asiri, son maçın ardından takımdaki yabancı futbolcuların formda olmasa bile 90 dakika oynamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Talisca ve Aboubakar'ın bu sözlerden rahatsız oldu.

Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

FENERBAHÇE'YE YAKIN

Akşam Gazetesi'nin Suudi kaynaklardan aktardığı habere göre; Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye çok yakın. Sık sık Beşiktaş paylaşımları yapan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşü halinde bu kez adresinde değişiklik olabilir. Fenerbahçe'nin, Talisca'da bir hayli önde olduğu vurgulandı.

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Yorumlar (2)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :FENERBAHÇE ve Taliscanın haberi var mı bundan?????????
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ERKAN :ya her sene bir takım taliscayı alıyor. bıktık gına geldi artık.
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