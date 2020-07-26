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Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır

Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in son haftasında oynanan Göztepe-Sivasspor maçının ardından transfer dedikoduları hakkında konuştu. Aylardır Fenerbahçe'ye yazılan yıldız isim, "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" sorusuna transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamaların yapılacağını söyleyerek yanıt verdi.

Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır
26.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:10

Bu sezon gösterdiği performansıyla alkış toplayan Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu.

Sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan ekipte aylardır Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mert Hakan Yandaş da Sivasspor formasıyla son maçına çıktı.

Yıldız isim, sarı lacivertlilere gideceği üzerine gelen soruya "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız oldu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz" diyerek yanıt verdi.

"HAYAL GİBİYDİ"

Bu sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

15 GOLE DİREKT KATKI

Sivasspor'da parlayan Mert Hakan Yandaş, bu sezon takımıyla çıktığı 37 resmi maçta 15 gole direkt katkı sağladı ve 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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