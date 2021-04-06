Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in iştiraki Mega Varlık'a ait Beylerbeyi'ndeki yalı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı. Korkmaz, daha önce sahibi olduğu ilaç sektörünün köklü şirketlerinden Biofarma'yı ve Karsan'daki yüzde 28,56 oranındaki payını satmıştı.

132 milyon dolar kara payı akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding'in iştiraki Mega Varlık'a ait Beylerbeyi'ndeki yalı satılıyor.

60 milyon lira ile bedelle satışa çıkan yalı, ikinci derecede tarihi eser özelliği taşıyor. SBK Holding'in iştirakleri arasında yer alan ve borç yapılandırması yapan şirketi Mega Varlık'ın halen merkez ofis olarak kullandığı yalı Garanti Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

14 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATIN ALINMIŞTI

Şirketin merkez olarak kullandığı tarihi yalı, 2014 yılında yine SBK Holding iştiraki olarak bilinen Setap Teknoloji Sistemleri tarafından 14 milyon 500 bin liraya satın alınmıştı.

YALININ ÖZELLİKLERİ

Beylerbeyi İskele Caddesi'nde 16 kapı numarası olan yalı, 390 metrekare büyüklüğüne sahip. Toplamda 817 metrekare arsa yüzölçümü üstünde yer alıyor. Zeminle birlikte 3 katlı olan yalıda 8 oda ve 1 salon bulunuyor. Fazıl Bey Yalısı'nın hemen bitişiğinde bulunan yalı, satın alındıktan sonra restore edilerek yenilendi. Boğaz'ın her iki tarafına da hakim konuma sahip ve Çırağan Sarayı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı'nı da görüyor.

KARSAN VE BİOFARMA'YI DA ELDEN ÇIKARMIŞTI

SBK Holding'in, 2014'te bünyesine kattığı ilaç sektörünün köklü şirketlerinden Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satışı için masaya oturduğu ve 14 Aralık'ta da satışın gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. SBK Holding, Lüksemburg merkezli Silcolux şirketi vasıtasıyla, Kıraça Holding'de yüzde 45 oranında hissesini, Kıraça Holding vasıtasıyla da Karsan'da (#KARSN) yüzde 28,56 oranındaki payını, Avukat Mustafa Levent Göktaş'a devretti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Savcılık SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin ve bütün şirketlerinin mal varlığına el koyduktan kısa süre sonra resen bu kararından dönmüştü. Yapılan operasyonlarda ise aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bir kişi tutuklanmış, iki kişiye de konuttan uzaklaşmama cezası verilmişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın operasyondan kısa süre önce ise yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.