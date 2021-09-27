Sezer Öztürk firari! Cinayetle suçlanan eski futbolcu her yerde aranıyor

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'Kasten öldürme ve yaralama' ile suçlanan Sezer Öztürk hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, ancak firari olduğu iddia edildi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve her yerde aranıyor.

"SİZİNLE İŞİM YOK"

Silahlı kavganın görgü şahidi, kan donduran itiraflarda bulundu. Sezer'in aracından silah sıktığını söyleyen şahit, "Halka doğru da ateş etti. Bize 'sizinle işim yok, siz karışmayın' dedi ve adama çatır çatır sıktı, öldürdü" ifadesini verdi.

KAVGA NASIL ÇIKTI?

19 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre eski futbolcu Sezer Öztürk, aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede yol verme tartışması kavgaya dönüşünce Sezer Öztürk silahını çıkardı. Aracın içinden Halil İbrahim S. ve ailesinin üzerine ateş ettiği iddia edilen Öztürk daha sonra kayıplara karıştı. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

BÜYÜKLER PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Sezer Öztürk, Eskişehirspor'da Süper Lig'de fırtınalar estirmiş ve üç büyükleri peşine takmıştı. Sezer tercihini F.Bahçe'den yana kullanmıştı ancak hızlı bir düşüşe geçmişti. Ardından Beşiktaş'ta da dikiş tutturamadı, kariyerini genç yaşta bitirdi.

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