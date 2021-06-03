Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor

Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video'larla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi aldı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, altı aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi aldı. O anları Instagram'dan yayınlayan Subaşı, "Evet" dedi.

Saloussi'nin diz çöktüğü anda Subaşı'nın da diz çökmesi dikkat çekti.

Takipçilerin en çok yorum yaptığı konulardan biri ise Subaşı'nın tek taşı gördükten sonra verdiği tepki oldu. Bugün üç aylık hamile olduğu iddia edilen Subaşı, haberleri yalanlamıştı.

Mohammed Al Saloussi'nin sosyal medya fenomenine yaptığı jestler sık sık gündeme geliyor. Subaşı'na kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Çiftin, Miami'de evleneceği iddia edildi. Subaşı, 2017-2018 yıllarında Acun Ilıcalı'yla evli kalmıştı.

Ilıcalı'dan her ay 125 bin TL nafaka alan Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile nikah masasına oturduğu gün, nafakayı alamayacak.

Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Acun Ilıcalı, doğum gününde genç sevgilisiyle pozlarını paylaştı, ilk beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 01:07:34. #1.16#

title