Şeyma Subaşı 125 bin TL'lik nafakasını bırakıp evleniyor

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video'larla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi aldı. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı, altı aydır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi aldı. O anları Instagram'dan yayınlayan Subaşı, "Evet" dedi.

Saloussi'nin diz çöktüğü anda Subaşı'nın da diz çökmesi dikkat çekti.

Takipçilerin en çok yorum yaptığı konulardan biri ise Subaşı'nın tek taşı gördükten sonra verdiği tepki oldu. Bugün üç aylık hamile olduğu iddia edilen Subaşı, haberleri yalanlamıştı.

Mohammed Al Saloussi'nin sosyal medya fenomenine yaptığı jestler sık sık gündeme geliyor. Subaşı'na kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

Çiftin, Miami'de evleneceği iddia edildi. Subaşı, 2017-2018 yıllarında Acun Ilıcalı'yla evli kalmıştı.

Ilıcalı'dan her ay 125 bin TL nafaka alan Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile nikah masasına oturduğu gün, nafakayı alamayacak.

Kaynak: Snob Magazin