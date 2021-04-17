Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı

Ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde koronavirüs sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Polonya'da bu duruma artık daha fazla tahammülü kalmayan Legia Varşova taraftarları bir protesto düzenledi. Statlara alınmayı talep eden taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar ve polis arasında çatışmaların yaşandığı eylem 3 saat sürdü.