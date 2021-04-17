Seyircisiz maçlar canlarına tak etti! Polonya'da öfkeli taraftarlar polisle çatıştı
Ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde koronavirüs sebebiyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Polonya'da bu duruma artık daha fazla tahammülü kalmayan Legia Varşova taraftarları bir protesto düzenledi. Statlara alınmayı talep eden taraftarlara polis müdahale etti. Taraftarlar ve polis arasında çatışmaların yaşandığı eylem 3 saat sürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya'da futbol maçları seyircisiz oynanıyor. Bu durumdan rahatsız olan bir grup Legia Varşova taraftarı eylem düzenledi.
POLİSLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Taraftarların tekrar tribünlerdeki yerini alması gerektiğini savunan öfkeli Legia Varşova taraftarları, sokaklarda taşkınlık çıkararak polisle de arbede yaşadı. Havayi fişek atan ve sayısız meşale yakan taraftarlar, tekrar yeşil sahalarda takımlarını canlı seyretmek adına protesto yaptı. Bu eylem yaklaşık 3 saat sürdü.